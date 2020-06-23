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Коронавирус в Украине 23 июня: число новых зараженных снова резко подскочило

За сутки количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 увеличилось на +833.

23 июня 2020, 08:49
Коронавирус
Коронавирус убил больше тысячи человек в Украине / Reuters

По состоянию на вторник, 23 июня, в Украине зафиксированы 38 074случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 22 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на + 833.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 1 035 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +23.

Выздоровели от болезни 16 956 украинцев (+314 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 23 июня
Коронавирус в Украине - статистика 23 июня / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине 22 июня

По состоянию на понедельник, 22 июня, в Украине был зафиксирован 37 241 случай заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 21 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +681.

Число жертв COVID-19 в Украине вчера составило 1 012 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +10.

Выздоровели от болезни 16 642 украинца (+133 за сутки).

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