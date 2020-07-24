Коронавирус в Украине снова набирает обороты: за сутки - почти тысяча новых зараженных

Жертвой COVID-19 стал уже 1 571 человек в Украине / УНИАН

По состоянию на пятницу, 24 июля, в Украине зафиксированы 62 823 случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 22 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +972.

Жертвой COVID-19 стал 1 571 человек (+20 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 34 886человек (+886за сутки).

Коронавирус в Украине 24 июля - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине 23 июля

По состоянию на четверг, 23 июля, в Украине была зафиксирована 61 тысяча 851 случай заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 22 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +856.

Жертвой COVID-19 стал 1 551 человек (+17 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 34 тысячи человек (+828 за сутки).