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Коронавирус в Украине снова набирает обороты: за сутки - почти тысяча новых зараженных

Количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 увеличилось на +972.

24 июля 2020, 08:57
Врач, карантин
Жертвой COVID-19 стал уже 1 571 человек в Украине / УНИАН

По состоянию на пятницу, 24 июля, в Украине зафиксированы 62 823 случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 22 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +972.

Жертвой COVID-19 стал 1 571 человек (+20 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 34 886человек (+886за сутки).

Коронавирус в Украине 24 июля - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине 23 июля

По состоянию на четверг, 23 июля, в Украине была зафиксирована 61 тысяча 851 случай заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 22 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +856.

Жертвой COVID-19 стал 1 551 человек (+17 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 34 тысячи человек (+828 за сутки).

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