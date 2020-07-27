Коронавирус в Украине: число зараженных преодолело новую психологическую отметку

Коронавирус в Украине убил еще 11 человек за сутки / GettyImages

По состоянию на понедельник, 27 июля, в Украине зафиксированы 65 656 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 26 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +807.

Жертвами COVID-19 стали 1 616 человек (+11 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 36 122 человека (+ 315 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине - статистика на 26 июля

По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в Украине официально зафиксировали 64 849 случаев заражения китайским коронавирусом.

За сутки коронавирус в Украине обнаружили у +920 человек.

1605 жителей Украины стали жертвами болезни, за сутки скончались +15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 310 человек, всего – 35 807.

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Напомним, американские ученые из Калифорнийского университета провели исследование и выяснили, что пациенты с сахарным диабетом находятся в особой группе риска во время пандемии коронавируса. Они в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще умирают от коронавируса.