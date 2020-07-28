Число новых зараженных COVID-19 в Украине снова серьезно подскочило

В Украине выздоровели от коронавируса почти 37 тысяч человек / УНИАН

По состоянию на вторник, 28 июля, в Украине зафиксированы 66 575 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 27 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +919.

Жертвами COVID-19 стали 1 629 человек (+13 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 36 744 человека (+622 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 28 июля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

Винницкая область - 2627 случаев;

Волынская область - 3648 случаев;

Днепропетровская область - 1334 случая;

Донецкая область - 852 случая;

Житомирская область - 1744 случая;

Закарпатская область - 4940 случаев;

Запорожская область - 753 случая;

Ивано-Франковская область - 4224 случая;

Кировоградская область - 697 случаев;

г. Киев - 7800 случаев;

Киевская область - 3590 случаев;

Львовская область - 9099 случаев;

Луганская область - 121 случай;

Николаевская область - 562 случая;

Одесская область - 3031 случай;

Полтавская область - 401 случай;

Ровенская область - 5784 случая;

Сумская область - 454 случая;

Тернопольская область - 2822 случая;

Харьковская область - 3478 случаев;

Херсонская область - 221 случай;

Хмельницкая область - 1069 случаев;

Черновицкая область - 5692 случая;

Черкасская область - 906 случаев;

Черниговская область - 726 случаев.

Коронавирус в Украине - карта / facebook.com/moz.ukr

Коронавирус в Украине 27 июля

По состоянию на понедельник, 27 июля, в Украине были зафиксированы 65 656 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 26 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +807.

Жертвами COVID-19 стали 1 616 человек (+11 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 36 122 человека (+ 315 за сутки).