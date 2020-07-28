Число новых зараженных COVID-19 в Украине снова серьезно подскочило

За сутки количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на +919.
По состоянию на вторник, 28 июля, в Украине зафиксированы 66 575 случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.
По сравнению с 27 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +919.
Жертвами COVID-19 стали 1 629 человек (+13 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 36 744 человека (+622 за сутки).
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- Винницкая область - 2627 случаев;
- Волынская область - 3648 случаев;
- Днепропетровская область - 1334 случая;
- Донецкая область - 852 случая;
- Житомирская область - 1744 случая;
- Закарпатская область - 4940 случаев;
- Запорожская область - 753 случая;
- Ивано-Франковская область - 4224 случая;
- Кировоградская область - 697 случаев;
- г. Киев - 7800 случаев;
- Киевская область - 3590 случаев;
- Львовская область - 9099 случаев;
- Луганская область - 121 случай;
- Николаевская область - 562 случая;
- Одесская область - 3031 случай;
- Полтавская область - 401 случай;
- Ровенская область - 5784 случая;
- Сумская область - 454 случая;
- Тернопольская область - 2822 случая;
- Харьковская область - 3478 случаев;
- Херсонская область - 221 случай;
- Хмельницкая область - 1069 случаев;
- Черновицкая область - 5692 случая;
- Черкасская область - 906 случаев;
- Черниговская область - 726 случаев.
Коронавирус в Украине 27 июля
По состоянию на понедельник, 27 июля, в Украине были зафиксированы 65 656 случаев заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 26 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +807.
Жертвами COVID-19 стали 1 616 человек (+11 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 36 122 человека (+ 315 за сутки).
Автор: Анна Багрий