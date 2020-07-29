Коронавирус в Украине снова набирает обороты: за сутки - больше тысячи зараженных

Коронавирус убил еще 21 украинца / Фото pixabay.com

По состоянию на среду, 29 июля, в Украине зафиксированы 67 597 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 28 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 022.

Жертвами COVID-19 стали 1650 человек (+21 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 37 394 человека (+650за сутки).

Коронавирус - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине 28 июля

По состоянию на вторник, 28 июля, в Украине были зафиксированы 66 575 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 27 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +919.

Жертвами COVID-19 стали 1 629 человек (+13 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 36 744 человека (+622 за сутки).

Как сообщал Главред, пандемия коронавируса может спровоцировать волну сердечных заболеваний. К такому неутешительному выводу пришли ученые, которые изучали, как заражение COVID-19 влияет на сердце.