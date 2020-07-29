Коронавирус в Украине снова набирает обороты: за сутки - больше тысячи зараженных

За сутки количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на +1022.
По состоянию на среду, 29 июля, в Украине зафиксированы 67 597 случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.
По сравнению с 28 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 022.
Жертвами COVID-19 стали 1650 человек (+21 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 37 394 человека (+650за сутки).
Коронавирус в Украине 28 июля
По состоянию на вторник, 28 июля, в Украине были зафиксированы 66 575 случаев заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 27 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +919.
Жертвами COVID-19 стали 1 629 человек (+13 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 36 744 человека (+622 за сутки).
Как сообщал Главред, пандемия коронавируса может спровоцировать волну сердечных заболеваний. К такому неутешительному выводу пришли ученые, которые изучали, как заражение COVID-19 влияет на сердце.