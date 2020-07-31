Коронавирус в Украине 31 июля: число зараженных почти достигло 70 тысяч

Коронавирус убил еще 20 украинцев / УНИАН

По состоянию на пятницу, 31 июля, в Украине зафиксированы 69 884 случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 30 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +1090.

Жертвами COVID-19 стали 1 693 человека (+20 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 38 752 человека (+598 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 31 июля / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине 30 июля

Китайский коронавирус COVID-19 в Украине по состоянию на утро четверга, 30 июля, преодолел новую "красную линию". Вирус диагностировали у более 68 тысяч человек.

Коронавирус в Украине 30 июля – статистика:

Общее количество заболевших – 68 тысяч 794 человека (+1 тысяча 197);

Общее число жертв – 1 тысяча 673 человека (+23);

Общее количество выздоровевших – 38 тысяч 154 человека (+760).

Как сообщал Главред, врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита считает, что коронавирус COVID-19 вряд ли станет сезонным заболеванием. Коронавирус 2020 будет постоянно с нами, пока не сформируется коллективный иммунитет, или пока не будет создана вакцина.