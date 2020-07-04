Коронавирус в Украине 4 июля: число зараженных приближается к 48 тысячам

Коронавирус продолжает атаковать Украину / УНИАН

По состоянию на субботу, 4 июля, в Украине зафиксированы 47 677 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 3 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +914.

Жертвами COVID-19 стали 1 227 человек (+ 15 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 21 155 человек (+597 за сутки).

Коронавирус в Украине 4 июля / covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал Главред, по состоянию на пятницу, 3 июля, китайский коронавирус Covid-19 преодолел новую психологическую отметку в Украине - заболели более 46 тысяч человек.

Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что в Украине эпидемиологическая ситуация в 11 регионах страны не соответствует установленным критериям. В связи с этим санитарные врачи из этих областей подали представления об усилении карантинных мер.