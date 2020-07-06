Коронавирус в Украине 6 июля: число зараженных превысило 49 тысяч человек

По состоянию на понедельник, 6 июля, в Украине зафиксированы 49 043 случая заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.
По сравнению с 5 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +543.
Жертвами COVID-19 стали 1 262 человека (+13 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 21 703 человек (+327 за сутки).
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 5 июля, в Украине зарегистрировали 48,5 тысячи больных COVID-19.
Жертвами COVID-19 стали 1 249 жителей Украины. Вылечились от коронавируса 21 376 человек.
Как сообщал Главред, во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что наступил второй пик пандемии коронавируса в некоторых странах.
Автор: Анна Багрий