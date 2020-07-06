Коронавирус в Украине 6 июля: число зараженных превысило 49 тысяч человек

Коронавирус заразил еще сотни человек в Украине / Фото pixabay.com

По состоянию на понедельник, 6 июля, в Украине зафиксированы 49 043 случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 5 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +543.

Жертвами COVID-19 стали 1 262 человека (+13 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 21 703 человек (+327 за сутки).

Коронавирус в Украине 6 июля - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 5 июля, в Украине зарегистрировали 48,5 тысячи больных COVID-19.

Жертвами COVID-19 стали 1 249 жителей Украины. Вылечились от коронавируса 21 376 человек.

Как сообщал Главред, во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что наступил второй пик пандемии коронавируса в некоторых странах.