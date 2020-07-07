Коронавирус в Украине 7 июля: число зараженных приближается к новой психологической отметке

Коронавирус заразил еще сотни людей в Украине / УНИАН

По состоянию на вторник, 7 июля, в Украине зафиксированы 49 607 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 6 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +564.

Жертвами COVID-19 стали 1 283 человека (+21 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 22 193 человека (+490 за сутки).

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Как сообщал Главред, по состоянию на понедельник, 6 июля, в Украине были зафиксированы 49 043 случая заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 5 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +543. Жертвами COVID-19 стали 1 262 человека. По состоянию на понедельник вылечились от коронавируса 21 703 человек.