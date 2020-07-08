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Коронавирус в Украине: число зараженных пробило психологическую отметку в 50 тысяч людей

За сутки количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 увеличилось на +807.

8 июля 2020, 09:00
коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине заразил более 50 тысяч человек / УНИАН

По состоянию на среду, 8 июля, в Украине зафиксированы 50 414 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 6 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +807.

Жертвами COVID-19 стали 1306 человек (+ 23 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 23 119 человек (+926 за сутки).

Короанвирус в Украине 8 июля - статистика
Коронавирус в Украине 8 июля - статистика / Фото covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал Главред, по состоянию на вторник, 7 июля, в Украине были зафиксированы 49 607 случаев заражения китайским коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 1 283 человека. С начала эпидемии вылечились от коронавируса 22 193 человека.

Напомним, в Украине на самом деле может быть около 150 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, ведь Минздрав успевает диагностировать лишь 35% от всех возможных случаев заражений. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, власти опасаются потенциального лидерства страны по коронавирусным показателям, которое может стать возможным в случае массового нарушения карантина.

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