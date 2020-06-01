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Коронавирус в Украине 1 июня: более 300 зараженных и еще 10 смертей

1 июня 2020, 08:58

По сравнению с 31 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 340.

Коронавирус
Коронавирус продолжает атаковать Украину/ Reuters

По состоянию на понедельник, 1 июня, в Украине зафиксированы 24 012 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 31 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +340.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 718 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +10.

Выздоровели от болезни 9690 украинцев (+152 за сутки).

Коронавирус в Украине 1 июня
Коронавирус в Украине 1 июня / covid19.rnbo.gov.ua

Напомним, по состоянию на 31 мая в Украине зафиксировали +468 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине скончались 708 человек с диагнозом COVID-19 (+12 за стуки). 9538 человек победили болезнь – за сутки +227. Всего в Украине на 31 мая официально обнаружили 23 672 случая заражения коронавирусом.

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