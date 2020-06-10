Коронавирус атакует Украину: за сутки более пятисот новых зараженных и два десятка жертв

В Украине подтвердили еще 23 смерти от COVID-19.
По состоянию на среду, 10 июня, в Украине зафиксирован 28 381 случай заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте Центра общественного здоровья.
По сравнению с 9 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +525.
Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 833 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +23.
Выздоровели от болезни 12 769 украинцев (+357 за сутки).
Напомним, по состоянию на вторник, 9 июня, в Украине были зафиксированы 27 858 случаев заражения коронавирусом. Количество подтвержденных случаев вчера увеличилось на +396. В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, составило 810 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +13. Выздоровели от болезни 12412 украинцев (+ 217 за сутки)