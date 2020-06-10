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Коронавирус атакует Украину: за сутки более пятисот новых зараженных и два десятка жертв

10 июня 2020, 08:23

В Украине подтвердили еще 23 смерти от COVID-19.

коронавирус
Коронавирусом в Украине заразились еще 525 человек/ pixabay.com

По состоянию на среду, 10 июня, в Украине зафиксирован 28 381 случай заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте Центра общественного здоровья.

По сравнению с 9 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +525.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 833 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +23.

Выздоровели от болезни 12 769 украинцев (+357 за сутки).

Коронавирус в Украине 10 июня - статистика
Коронавирус в Украине 10 июня - статистика / phc.org.ua

Напомним, по состоянию на вторник, 9 июня, в Украине были зафиксированы 27 858 случаев заражения коронавирусом. Количество подтвержденных случаев вчера увеличилось на +396. В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, составило 810 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +13. Выздоровели от болезни 12412 украинцев (+ 217 за сутки)

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