Коронавирус в Украине 11 июня: число новых зараженных резко подскочило

Коронавирус заразил более 29 тысяч украинцев / Фото pixabay.com

По состоянию на четверг, 11 июня, в Украине зафиксированы 29 070 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте Центра общественного здоровья.

По сравнению с 10 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +689.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 854 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +21.

Выздоровел от болезни 13 141 украинец (+372 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика / phc.org.ua

Как сообщал Главред, по состоянию на среду, 10 июня, в Украине был зафиксирован 28 381 случай заражения китайским коронавирусом. В общем, заболели 2073 ребенка и 5184 медика. По сравнению с 9 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +525.

Число жертв COVID-19 в Украине вчера составило 833 человека. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +23. Выздоровели от болезни 12 769 украинцев (+357 за сутки).

Напомним, 10 июня в Украине начался очередной этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. В частности, разрешили открыть заведения культуры и проводить культурные мероприятия. Также разрешено открывать заведения, предоставляющие услуги по размещению.