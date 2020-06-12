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Коронавирус в Украине 12 июня: почти 700 новых зараженных и еще 16 жертв

12 июня 2020, 07:48

За сутки количество подтвержденных случаев заражения увеличилось на 683.

коронавирус
Коронавирус заразил почти 30 тысяч украинцев / pixabay.com

По состоянию на пятницу, 12 июня, в Украине зафиксированы 29 753 случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте Центра общественного здоровья.

По сравнению с 11 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +683.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 870 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +16.

Выздоровели от болезни 13 567 украинцев (+426 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика
Коронавирус в Украине - статистика / phc.org.ua

Как сообщал Главред, по состоянию на четверг, 11 июня, в Украине были зафиксированы 29 070 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 10 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +689.

Число жертв COVID-19 в Украине вчера составило 854 человека. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +21.

Выздоровел от болезни 13 141 украинец (+372 за сутки).

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