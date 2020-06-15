Коронавирус в Украине 15 июня: почти 700 новых зараженных и больше десятка жертв

За сутки количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось на 656.
По состоянию на понедельник, 15 июня, в Украине зафиксированы 31 810 случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО .
По сравнению с 14 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +656.
Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 901 человека. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +12.
Выздоровели от болезни 14 253 украинца (+171 за сутки).
Коронавирус в Украине 14 июня
По состоянию на утро воскресенья, 14 июня, в Украине были обнаружены 31 154 случая заражения китайским коронавирусом. За сутки зафиксировали + 648 новых случаев заражения коронавирусом.
Всего в Украине скончались 889 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 - за сутки умерли еще 9 жителей страны.
Автор: Анна Багрий