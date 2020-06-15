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Коронавирус в Украине 15 июня: почти 700 новых зараженных и больше десятка жертв

15 июня 2020, 08:56

За сутки количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось на 656.

коронавирус
Коронавирус заразил почти 32 тысячи украинцев / pixabay.com

По состоянию на понедельник, 15 июня, в Украине зафиксированы 31 810 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО .

По сравнению с 14 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +656.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 901 человека. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +12.

Выздоровели от болезни 14 253 украинца (+171 за сутки).

Коронавирус в Украине 15 июня - статистика
Коронавирус в Украине 15 июня - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине 14 июня

По состоянию на утро воскресенья, 14 июня, в Украине были обнаружены 31 154 случая заражения китайским коронавирусом. За сутки зафиксировали + 648 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Украине скончались 889 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 - за сутки умерли еще 9 жителей страны.

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