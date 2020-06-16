Коронавирус в Украине 16 июня: снова растет число новых жертв и зараженных

Коронавирус в Украине заразил более 32 тысяч украинцев / Фото pixabay.com

По состоянию на вторник, 16 июня, в Украине зафиксированы 32 476 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО .

По сравнению с 15 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +666.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 912 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +11.

Выздоровели от болезни 14 528 украинцев (+275 за сутки).

Коронавирус в Украине 16 июня - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал Главред, по состоянию на понедельник, 15 июня, в Украине были зафиксированы 31 810 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 14 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +656. Выздоровели от болезни 14 253 украинца (+171 за сутки).