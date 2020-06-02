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Коронавирус в Украине 2 июня: число новых зараженных пошло на спад

2 июня 2020, 09:01

В Украине подтвердили 328 новых зараженных COVID-19 и еще 9 смертей.

коронавирус
Коронавирус продолжает атаковать Украину / pixabay.com

По состоянию на вторник, 2 июня, в Украине зафиксированы 24 340 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 1 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +328.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 727 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +9.

Выздоровели от болезни 10 078 украинцев (+388 за сутки).

Коронавирус в Украине 2 июня
Коронавирус в Украине 2 июня / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине 1 июня

По состоянию на понедельник, 1 июня, в Украине были зафиксированы 24 012 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с 31 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +340. В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 718 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +10. Выздоровели от болезни 9690 украинцев (+152 за сутки).

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