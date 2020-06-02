Коронавирус в Украине 2 июня: число новых зараженных пошло на спад

В Украине подтвердили 328 новых зараженных COVID-19 и еще 9 смертей.
По состоянию на вторник, 2 июня, в Украине зафиксированы 24 340 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.
По сравнению с 1 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +328.
В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 727 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +9.
Выздоровели от болезни 10 078 украинцев (+388 за сутки).
Коронавирус в Украине 1 июня
По состоянию на понедельник, 1 июня, в Украине были зафиксированы 24 012 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с 31 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +340. В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 718 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +10. Выздоровели от болезни 9690 украинцев (+152 за сутки).