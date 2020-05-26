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Коронавирус в Украине: число новых зараженных снова серьезно возросло

26 мая 2020, 08:56

По сравнению с 25 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 339.

Коронавирус
Коронавирус заразил еще четыре сотни украинцев / Reuters

По состоянию на вторника, 26 мая, в Украине зафиксированы 21 584 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

По сравнению с 25 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +339.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 644 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на 21.

Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 7 575 (+341 за сутки).

Коронавирус в Украине 26 мая
Коронавирус в Украине 26 мая / phc.org.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • Винницкая обл. - 910 (482 выздоровели);
  • Волынская обл. - 805 (194 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 895 (199 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 155 (73 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 647 (312 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 1092 (311 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 416 (229 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 1306 (673 выздоровели);
  • г. Киев - 2710 (393 выздоровели);
  • Киевская обл. - 1458 (309 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 482 (366 выздоровели);
  • Луганская обл. - 44 (34 выздоровели);
  • Львовская обл. - 1405 (295 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 281 (131 выздоровели);
  • Одесская обл. - 842 (138 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 267 (240 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 1475 (649 выздоровели);
  • Сумская обл. - 166 (123 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 1124 (799 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 930 (210 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 370 (117 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 392 (286 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 3101 (816 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 134 (47 выздоровели).
Коронавірус в Україні - карта
Коронавирус в Украине - карта / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, в Украине на 25 мая официально подтвердили 21 245 случаев заражения коронавирусом. За сутки в стране зафиксировали рекордно низкое количество заболевших – 259. Скончались 623 человека с диагнозом COVID-19 – за сутки +6. При этом 7233 человека вылечились от китайского коронавируса – за сутки +126.

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