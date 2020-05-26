Коронавирус в Украине: число новых зараженных снова серьезно возросло

Коронавирус заразил еще четыре сотни украинцев / Reuters

По состоянию на вторника, 26 мая, в Украине зафиксированы 21 584 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

По сравнению с 25 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +339.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 644 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на 21.

Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 7 575 (+341 за сутки).

Коронавирус в Украине 26 мая / phc.org.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

Винницкая обл. - 910 (482 выздоровели);

Волынская обл. - 805 (194 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 895 (199 выздоровели);

Донецкая обл. - 155 (73 выздоровели);

Житомирская обл. - 647 (312 выздоровели);

Закарпатская обл. - 1092 (311 выздоровели);

Запорожская обл. - 416 (229 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1306 (673 выздоровели);

г. Киев - 2710 (393 выздоровели);

Киевская обл. - 1458 (309 выздоровели);

Кировоградская обл. - 482 (366 выздоровели);

Луганская обл. - 44 (34 выздоровели);

Львовская обл. - 1405 (295 выздоровели);

Николаевская обл. - 281 (131 выздоровели);

Одесская обл. - 842 (138 выздоровели);

Полтавская обл. - 267 (240 выздоровели);

Ровенская обл. - 1475 (649 выздоровели);

Сумская обл. - 166 (123 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1124 (799 выздоровели);

Харьковская обл. - 930 (210 выздоровели);

Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 370 (117 выздоровели);

Черкасская обл. - 392 (286 выздоровели);

Черновицкая обл. - 3101 (816 выздоровели);

Черниговская обл. - 134 (47 выздоровели).

Коронавирус в Украине - карта / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, в Украине на 25 мая официально подтвердили 21 245 случаев заражения коронавирусом. За сутки в стране зафиксировали рекордно низкое количество заболевших – 259. Скончались 623 человека с диагнозом COVID-19 – за сутки +6. При этом 7233 человека вылечились от китайского коронавируса – за сутки +126.