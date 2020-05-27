Коронавирус в Украине снова атакует: количество новых зараженных возросло

По сравнению с 26 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 321.
По состоянию на среду, 27 мая, в Украине зафиксированы 21 905 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
По сравнению с 26 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +321.
В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 658 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +14.
Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 7995 (+420 за сутки).
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- Винницкая обл. - 932 (500 выздоровели);
- Волынская обл. - 814 (207 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 905 (212 выздоровели);
- Донецкая обл. - 155 (74 выздоровели);
- Житомирская обл. - 660 (340 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 1104 (352 выздоровели);
- Запорожская обл. - 420 (231 выздоровел);
- Ивано-Франковская обл. - 1327 (711 выздоровели);
- г. Киев - 2739 (442 выздоровели);
- Киевская обл. - 1474 (322 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 489 (382 выздоровели);
- Луганская обл. - 45 (36 выздоровели);
- Львовская обл. - 1443 (322 выздоровели);
- Николаевская обл. - 281 (136 выздоровели);
- Одесская обл. - 853 (150 выздоровели);
- Полтавская обл. - 267 (243 выздоровели);
- Ровенская обл. - 1514 (701 выздоровел);
- Сумская обл. - 166 (130 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 1126 (816 выздоровели);
- Харьковская обл. - 959 (223 выздоровели);
- Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 381 (130 выздоровели);
- Черкасская обл. - 393 (291 выздоровел);
- Черновицкая обл. - 3144 (842 выздоровели);
- Черниговская обл. - 137 (53 выздоровели).
Как сообщал Главред, по состоянию на вторник, 26 мая, в Украине были зафиксированы 21 584 случая заражения коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +339.
В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 644 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на 21.
Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 7 575 (+341 за сутки).