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Коронавирус в Украине снова атакует: количество новых зараженных возросло

27 мая 2020, 08:54

По сравнению с 26 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 321.

коронавирус
Коронавирус заразил еще более  трех сотен украинцев / Фото pixabay.com

По состоянию на среду, 27 мая, в Украине зафиксированы 21 905 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

По сравнению с 26 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +321.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 658 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +14.

Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 7995 (+420 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 27 мая
Коронавирус в Украине - статистика 27 мая / phc.org.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • Винницкая обл. - 932 (500 выздоровели);
  • Волынская обл. - 814 (207 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 905 (212 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 155 (74 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 660 (340 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 1104 (352 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 420 (231 выздоровел);
  • Ивано-Франковская обл. - 1327 (711 выздоровели);
  • г. Киев - 2739 (442 выздоровели);
  • Киевская обл. - 1474 (322 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 489 (382 выздоровели);
  • Луганская обл. - 45 (36 выздоровели);
  • Львовская обл. - 1443 (322 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 281 (136 выздоровели);
  • Одесская обл. - 853 (150 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 267 (243 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 1514 (701 выздоровел);
  • Сумская обл. - 166 (130 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 1126 (816 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 959 (223 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 381 (130 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 393 (291 выздоровел);
  • Черновицкая обл. - 3144 (842 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 137 (53 выздоровели).
Коронавірус в Україні 27 травня - карта
Коронавирус в Украине 27 мая - карта / facebook.com/phc.org.ua

Как сообщал Главред, по состоянию на вторник, 26 мая, в Украине были зафиксированы 21 584 случая заражения коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +339.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 644 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на 21.

Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 7 575 (+341 за сутки).

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