Коронавирус в Украине снова атакует: количество новых зараженных возросло

Коронавирус заразил еще более трех сотен украинцев / Фото pixabay.com

По состоянию на среду, 27 мая, в Украине зафиксированы 21 905 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

По сравнению с 26 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +321.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 658 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +14.

Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 7995 (+420 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 27 мая / phc.org.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

Винницкая обл. - 932 (500 выздоровели);

Волынская обл. - 814 (207 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 905 (212 выздоровели);

Донецкая обл. - 155 (74 выздоровели);

Житомирская обл. - 660 (340 выздоровели);

Закарпатская обл. - 1104 (352 выздоровели);

Запорожская обл. - 420 (231 выздоровел);

Ивано-Франковская обл. - 1327 (711 выздоровели);

г. Киев - 2739 (442 выздоровели);

Киевская обл. - 1474 (322 выздоровели);

Кировоградская обл. - 489 (382 выздоровели);

Луганская обл. - 45 (36 выздоровели);

Львовская обл. - 1443 (322 выздоровели);

Николаевская обл. - 281 (136 выздоровели);

Одесская обл. - 853 (150 выздоровели);

Полтавская обл. - 267 (243 выздоровели);

Ровенская обл. - 1514 (701 выздоровел);

Сумская обл. - 166 (130 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1126 (816 выздоровели);

Харьковская обл. - 959 (223 выздоровели);

Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 381 (130 выздоровели);

Черкасская обл. - 393 (291 выздоровел);

Черновицкая обл. - 3144 (842 выздоровели);

Черниговская обл. - 137 (53 выздоровели).

Коронавирус в Украине 27 мая - карта / facebook.com/phc.org.ua

Как сообщал Главред, по состоянию на вторник, 26 мая, в Украине были зафиксированы 21 584 случая заражения коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +339.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 644 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на 21.

Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 7 575 (+341 за сутки).