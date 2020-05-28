Коронавирус в Украине: добавилось еще почти 500 новых зараженных

По сравнению с 27 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 477.
По состоянию на четверг, 28 мая, в Украине зафиксированы 22 382 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
По сравнению с 27 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +477.
В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 669 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +11.
Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 8 439 (+444 за сутки).
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- Винницкая обл. - 947 (534 выздоровели);
- Волынская обл. - 851 (224 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 920 (244 выздоровели);
- Донецкая обл. - 158 (80 выздоровели);
- Житомирская обл. - 673 (389 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 1124 (374 выздоровели);
- Запорожская обл. - 425 (238 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1339 (756 выздоровели);
- г. Киев - 2793 (506 выздоровели);
- Киевская обл. - 1517 (358 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 495 (384 выздоровели);
- Луганская обл. - 45 (36 выздоровели);
- Львовская обл. - 1513 (335 выздоровели);
- Николаевская обл. - 282 (139 выздоровели);
- Одесская обл. - 861 (161 выздоровел);
- Полтавская обл. - 268 (243 выздоровели);
- Ровенская обл. - 1588 (725 выздоровели);
- Сумская обл. - 166 (138 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 1131 (824 выздоровели);
- Харьковская обл. - 981 (224 выздоровели);
- Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 386 (157 выздоровели);
- Черкасская обл. - 401 (294 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 3201 (867 выздоровели);
- Черниговская обл. - 140 (54 выздоровели).
Коронавирус в Украине 27 мая
По состоянию на среду, 27 мая, в Украине были зафиксированы 21 905 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с 26 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +321.
В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 658 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +14.
Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, вчера составило 7995 (+420 за сутки).