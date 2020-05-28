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Коронавирус в Украине: добавилось еще почти 500 новых зараженных

28 мая 2020, 09:27

По сравнению с 27 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 477.

коронавирус,пробирка
Коронавирус продолжает атаковать Украину / Reuters

По состоянию на четверг, 28 мая, в Украине зафиксированы  22 382 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

По сравнению с 27 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +477.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 669 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +11. 

Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 8 439 (+444 за сутки).

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям 

  • Винницкая обл. - 947 (534 выздоровели);
  • Волынская обл. - 851 (224 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 920 (244 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 158 (80 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 673 (389 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 1124 (374 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 425 (238 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 1339 (756 выздоровели);
  • г. Киев - 2793 (506 выздоровели);
  • Киевская обл. - 1517 (358 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 495 (384 выздоровели);
  • Луганская обл. - 45 (36 выздоровели);
  • Львовская обл. - 1513 (335 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 282 (139 выздоровели);
  • Одесская обл. - 861 (161 выздоровел);
  • Полтавская обл. - 268 (243 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 1588 (725 выздоровели);
  • Сумская обл. - 166 (138 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 1131 (824 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 981 (224 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 386 (157 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 401 (294 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 3201 (867 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 140 (54 выздоровели).
Коронавирус в Украине 28 мая - карта
Коронавирус в Украине 28 мая - карта / facebook.com/phc.org.ua

Коронавирус в Украине 27 мая 

По состоянию на среду, 27 мая, в Украине были зафиксированы 21 905 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с 26 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +321.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 658 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +14.

Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса,  вчера составило 7995 (+420 за сутки).

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