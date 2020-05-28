Коронавирус в Украине: добавилось еще почти 500 новых зараженных

Коронавирус продолжает атаковать Украину / Reuters

По состоянию на четверг, 28 мая, в Украине зафиксированы 22 382 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

По сравнению с 27 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +477.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 669 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +11.

Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 8 439 (+444 за сутки).

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

Винницкая обл. - 947 (534 выздоровели);

Волынская обл. - 851 (224 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 920 (244 выздоровели);

Донецкая обл. - 158 (80 выздоровели);

Житомирская обл. - 673 (389 выздоровели);

Закарпатская обл. - 1124 (374 выздоровели);

Запорожская обл. - 425 (238 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1339 (756 выздоровели);

г. Киев - 2793 (506 выздоровели);

Киевская обл. - 1517 (358 выздоровели);

Кировоградская обл. - 495 (384 выздоровели);

Луганская обл. - 45 (36 выздоровели);

Львовская обл. - 1513 (335 выздоровели);

Николаевская обл. - 282 (139 выздоровели);

Одесская обл. - 861 (161 выздоровел);

Полтавская обл. - 268 (243 выздоровели);

Ровенская обл. - 1588 (725 выздоровели);

Сумская обл. - 166 (138 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1131 (824 выздоровели);

Харьковская обл. - 981 (224 выздоровели);

Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 386 (157 выздоровели);

Черкасская обл. - 401 (294 выздоровели);

Черновицкая обл. - 3201 (867 выздоровели);

Черниговская обл. - 140 (54 выздоровели).

Коронавирус в Украине 28 мая - карта / facebook.com/phc.org.ua

Коронавирус в Украине 27 мая

По состоянию на среду, 27 мая, в Украине были зафиксированы 21 905 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с 26 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +321.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 658 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +14.

Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, вчера составило 7995 (+420 за сутки).