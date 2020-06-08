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Коронавирус в Украине 8 июня: за сутки еще почти 500 новых зараженных

8 июня 2020, 08:50

В Украине подтвердили еще 9 смертей от COVID-19.

Коронавирус
В Украине снова растет число зараженных коронавирусом / Фото pixabay.com

По состоянию на понедельник, 8 июня, в Украине зафиксированы 27 462 случая заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте Центра общественного здоровья.

По сравнению с 7 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +463. По данным МОЗ, добавились +464 новых случая заражения.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 797 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +9.

Выздоровели от болезни 12 195 украинцев (+141 за сутки).

Коронавирус в Украине 8 июня
Коронавирус в Украине 8 июня / Фото phc.org.ua

Коронавирус в Украине 7 июня

В воскресенье коронавирус в Украине приблизился к новому антирекорду - по состоянию на утро воскресенья, 7 июня, обнаружили 26 999 случаев заражения.

Всего в Украине скончались 788 человек с диагнозом COVID-19.

В Минздраве назвали причину увеличения количества случаев китайского коронавируса. По информации ведомства, всему виной игнорирование правил карантина.

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