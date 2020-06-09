Коронавирус в Украине 9 июня: за сутки еще почти 400 новых зараженных

В Украине подтвердили еще 13 смертей от COVID-19.
По состоянию на вторник, 9 июня, в Украине зафиксированы 27 856
случаев заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте Центра общественного здоровья.
По сравнению с 8 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +394.
В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 810 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +13.
Выздоровели от болезни 12412 украинцев (+ 217 за сутки).
Коронавирус в Украине 8 июня
По состоянию на понедельник, 8 июня, в Украине были зафиксированы 27 462 случая заражения коронавирусом. По сравнению с 7 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +463.
В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, вчера возросло до 797 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +9.
Выздоровели от болезни 12 195 украинцев (+141 за сутки).