Коронавирус в Украине 9 июня: за сутки еще почти 400 новых зараженных

В Украине снова выросло число зараженных коронавирусом / Фото pixabay.com

По состоянию на вторник, 9 июня, в Украине зафиксированы 27 856

случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте Центра общественного здоровья.

По сравнению с 8 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +394.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 810 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +13.

Выздоровели от болезни 12412 украинцев (+ 217 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 9 июня / phc.org.ua

Коронавирус в Украине 8 июня

По состоянию на понедельник, 8 июня, в Украине были зафиксированы 27 462 случая заражения коронавирусом. По сравнению с 7 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +463.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, вчера возросло до 797 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +9.

Выздоровели от болезни 12 195 украинцев (+141 за сутки).