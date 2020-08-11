Коронавирус в Украине не отступает: число инфицированных превысило отметку в 83 тысячи

Коронавирус в Украине заразил более 83 тысяч человек / УНИАН

По состоянию на вторник, 11 августа, в Украине зафиксированы 83 115 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 10 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1158.

Жертвой COVID-19 стал 1 951 человек (+29 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 44 934 человека (+575 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине 10 августа

По состоянию на понедельник, 10 августа, в Украине были зафиксированы 81 957 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 9 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 008.

Жертвами COVID-19 стали 1 922 человека (+25 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 44 359 человек (+387 за сутки).