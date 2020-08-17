Коронавирус в Украине 17 августа: за сутки - почти 1500 новых больных

Коронавирус в Украине убил более двух тысяч человек/ УНИАН

По состоянию на понедельник, 17 августа, в Украине зафиксированы 92 820 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 16 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1464.

Жертвами COVID-19 стали 2089 человек(+21 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 48 164 человека (+342 за сутки).

Коронавирус - статистика 17 августа / covid19.rnbo.gov.ua

Напомним, по состоянию на 16 августа коронавирусом в Украине заболели 91 тысяча 356 человек; выздоровели 47 тысяч 822 человека; скончались от болезни 2 тысячи 68 человек.

В Минздраве добавили, что за сутки в нашей стране было сделано 1 млн 289 тысяч 589 тестов на коронавирус.