Коронавирус в Украине 18 августа: за сутки - более 1600 новых больных

Коронавирус в Украине убил более двух тысяч человек / УНИАН

По состоянию на вторник, 18 августа, в Украине зафиксированы 94 436 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 17 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 616.

Жертвами COVID-19 стали 2 116 человек (+27 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 48 925 человек (+761 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 18 августа / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

Винницкая область - 3272 случая;

Волынская область - 4792 случая;

Днепропетровская область - 1772 случая;

Донецкая область - 1100 случаев;

Житомирская область - 2497 случаев;

Закарпатская область - 6435 случаев;

Запорожская область - 1154 случая;

Ивано-Франковская область - 6959 случаев;

Кировоградская область - 746 случаев;

г. Киев - 10730 случаев;

Киевская область - 4620 случаев;

Львовская область - 12 260 случаев;

Луганская область - 185 случаев;

Николаевская область - 832 случая;

Одесская область - 5158 случаев;

Полтавская область - 565 случаев;

Ровенская область - 7828 случаев;

Сумская область - 966 случаев;

Тернопольская область - 3902 случая;

Харьковская область - 6360 случаев;

Херсонская область - 304 случая;

Хмельницкая область - 1628 случаев;

Черновицкая область - 7954 случая;

Черкасская область - 1167 случаев;

Черниговская область - 1250 случаев.

Коронавирус - статистика 18 августа / facebook.com/moz.ukr

Коронавирус в Украине 17 августа

По состоянию на понедельник, 17 августа, в Украине были зафиксированы 92 820 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 16 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1464.

Жертвами COVID-19 стали 2089 человек(+21 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 48 164 человека (+342 за сутки).