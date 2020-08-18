Коронавирус в Украине 18 августа: за сутки - более 1600 новых больных

Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 27 украинцев.
По состоянию на вторник, 18 августа, в Украине зафиксированы 94 436 случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.
По сравнению с 17 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 616.
Жертвами COVID-19 стали 2 116 человек (+27 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 48 925 человек (+761 за сутки).
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- Винницкая область - 3272 случая;
- Волынская область - 4792 случая;
- Днепропетровская область - 1772 случая;
- Донецкая область - 1100 случаев;
- Житомирская область - 2497 случаев;
- Закарпатская область - 6435 случаев;
- Запорожская область - 1154 случая;
- Ивано-Франковская область - 6959 случаев;
- Кировоградская область - 746 случаев;
- г. Киев - 10730 случаев;
- Киевская область - 4620 случаев;
- Львовская область - 12 260 случаев;
- Луганская область - 185 случаев;
- Николаевская область - 832 случая;
- Одесская область - 5158 случаев;
- Полтавская область - 565 случаев;
- Ровенская область - 7828 случаев;
- Сумская область - 966 случаев;
- Тернопольская область - 3902 случая;
- Харьковская область - 6360 случаев;
- Херсонская область - 304 случая;
- Хмельницкая область - 1628 случаев;
- Черновицкая область - 7954 случая;
- Черкасская область - 1167 случаев;
- Черниговская область - 1250 случаев.
Коронавирус в Украине 17 августа
По состоянию на понедельник, 17 августа, в Украине были зафиксированы 92 820 случаев заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 16 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1464.
Жертвами COVID-19 стали 2089 человек(+21 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 48 164 человека (+342 за сутки).
Автор: Анна Багрий