Коронавирус в Украине 4 августа: число новых зараженных резко упало

Жертвами коронавируса стали еще трое украинцев

По состоянию на вторник, 4 августа, в Украине зафиксированы 73 276 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению со 3 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +118.

Жертвой COVID-19 стал 1 741 человек (+3 за сутки).

С начала эпидемии вылечился от коронавируса 39 981 человек (+105 за сутки).

Коронавирус - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине 3 августа

По состоянию на понедельник, 3 августа, в Украине зафиксированы 73 158 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению со 2 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +990.

Жертвами COVID-19 стали 1 738 человек (+13 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 39 876 человек (+333 за сутки).