Коронавирус в Украине 4 августа: число новых зараженных резко упало

За сутки в Украине обнаружили 118 людей с COVID-19.
По состоянию на вторник, 4 августа, в Украине зафиксированы 73 276 случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.
По сравнению со 3 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +118.
Жертвой COVID-19 стал 1 741 человек (+3 за сутки).
С начала эпидемии вылечился от коронавируса 39 981 человек (+105 за сутки).
Коронавирус в Украине 3 августа
По состоянию на понедельник, 3 августа, в Украине зафиксированы 73 158 случаев заражения китайским коронавирусом.
По сравнению со 2 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +990.
Жертвами COVID-19 стали 1 738 человек (+13 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 39 876 человек (+333 за сутки).
Автор: Анна Багрий