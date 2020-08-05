Коронавирус в Украине 5 августа взял новую "высоту"

Коронавирус убил еще 24 украинца/ Фото pixabay.com

По состоянию на среду, 5 августа, в Украине зафиксированы 75 490 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению со 4 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1271.

Жертвами COVID-19 стали 1 788 человек (+24 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 41 527 человек (+914 за сутки).

Коронавирус - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине 4 августа

По состоянию на вторник, 4 августа, в Украине зафиксированы 74 219 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению со 3 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 061.

Жертвами COVID-19 стали 1 764 человека (+26 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 40 613 человек (+737 за сутки).

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Как сообщал Главред, украинские ученые прогнозируют, что к концу августа общее количество больных коронавирусом в Украине может достичь 110-115 тысяч человек. Об этом говорится в отчете исследователей НТУ "КПИ им. Сикорского".

Ученые отмечают, что в августе прогнозные тренды имеют высокую волатильность. По их словам, ежедневный прирост количества новых больных будет колебаться в районе 800-1500 человек.