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Коронавирус в Украине установил новый антирекорд: почти 1500 новых зараженных за сутки

7 августа 2020, 08:43

За сутки в Украине обнаружили еще +1453 человека с COVID-19.

коронавирус
Коронавирус в Украине заразил более 78 тысяч людей / Фото pixabay.com

По состоянию на пятницу, 7 августа, в Украине зафиксирован 78 261 случай заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 6 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1453.

Жертвами COVID-19 стали 1 852 человека (+33 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 43 055 человек (+531 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 7 августа / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине 6 августа

По состоянию на четверг, 6 августа, в Украине были зафиксированы 76 808 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 5 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 318.

Жертвами COVID-19 стали 1 819 человек (+31 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 42 524 человек (+997 за сутки).

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Напомним, как заявила врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха, пока что иммунитет к коронавирусу имеют не более 5% населения Украины. В то же время для формирования коллективного иммунитета против COVID-19 эта цифра должна составлять не менее 60%. В связи с этим врач рассказала, что ускорит формирование коллективного иммунитета к COVID-19.

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