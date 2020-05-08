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Сколько прослужит маска от коронавируса в жару: вирусолог дал ответ

8 мая 2020, 05:18

Врач посоветовал покупать промышленные респираторы.

маска, коронавирус
Самодельные маски от COVID-19 не работают / Фото pixabay.com

Карантин в Украине продлили до 22 мая. Не исключено, что ограничительные меры, в частности масочный режим, будет действовать значительно дольше, то есть и летом украинцам придется ходить в масках.

Эпидемиолог-вирусолог Сергей Нетесов рассказал, сколько времени маски прослужат во время жаркой погоды. По его словам, срок их службы будет недолгим - в жару он сокращается всего до 20 минут, передает МК.

Нетесов также отметил, что обычные маски почти не дают никакой защиты, так как они не облегают плотно нос и рот, при этом быстро намокают от дыхания. В связи с этим вирусолог порекомендовал покупать промышленные респираторы для защиты от испарений красок и других материалов. Стоит отметить, что такой тип масок по идее не предназначен для медицинских целей. Однако врач считает, что  в респираторах класса FFP1 или 3М фильтрация в десятки раз лучше. 

При это он раскритиковал медицинские маски, сделанные своими руками.

"Эффект от самодельной маски равен прикрытию рта платком. Поэтому это неоправданные неудобства. Тем более что вы можете по незнанию выбрать материал, в котором и дышать будет еще сложнее, чем в традиционной медицинской маске", - резюмировал он.

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Напомним, ранее семейный врач Вита Олещенко рассказала, кому стоит носить медицинские маски в условиях карантина из-за коронавируса COVID-19, а кому можно обойтись и без них.

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