Смягчение карантина в Украине: кто первым запустится в работу

После 11 мая карантин в Украине могут смягчить / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 11 мая, однако уже после этой даты в стране могут начать смягчать ограничительные меры. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Украина должна постепенно готовиться к выходу из карантина.

"Мы готовимся, например, к 11 мая, где будет завершен карантин, но карантин будет не так, чтобы все сразу вышли. Так, парки должны быть открыты, парикмахерские возможно будут открыты, оптовая и розничная торговля будет полностью открыта", - сказал Ляшко в эфире передачи Право на власть на канале 1+1.

При этом главный санврач отметил, что украинцы должны готовиться жить в новых условиях. Также, по его словам, стране необходимо провести вакцинацию от гриппа, чтобы возможная эпидемия гриппа не наложилась на пандемию COVID-19.

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Напомним, по состоянию на утро пятницы, 24 апреля, в Украине подтверждены 7647 случаев COVID-19. За сутки было получено +477 сообщений о новых подтвержденных случаях.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. В общем, 601 человек уже выздоровел, из них 109 медиков.