Коронавирус у собак: ученые предупредили о потенциальной опасности

Одна собака уже заразилась и умерла от коронавируса / Фото pixabay.com

Ученые рекомендуют ограничить общение собак с потенциально зараженными COVID-19 людьми. Дело в том, что домашние любимцы могут заболеть коронавирусом и в результате даже умереть.

В Гонконге ученые исследовали двух собак, хозяева которых были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. У 17-летнего шпица и овчарки обнаружили антитела к болезни и нашли ее частицы в РНК собак. Очевидно, что животные заразились от своих хозяев, передает Nature.

При этом еще одна собака, которая жила с зараженной коронавирусом хозяйкой, не была инфицирована. Шпиц и овчарка переболели без симптомов, однако спустя два дня после возвращения в семью, шпиц умер.

Ученые предполагают, что коронавирус спровоцировал осложнения во внутренних органах, от чего уже немолодая собака не выдержала.При этом молодая овчарка переболела и чувствует себя хорошо.

Исследователи отмечают, что данных о том, могут ли собаки заражать и заражаться коронавирусом, недостаточно. Однако, исходя из того, что подобные случаи уже зарегистрированы, стоит с осторожностью позволять животным контактировать с потенциально больными людьми.

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Напомним, в Нидерландах на строгий карантин местные власти в городах Гермерт-Бакель и Лаарбек, в южной провинции Северный Брабант закрыли две фермы, где выращивают норок, поскольку животные заразились коронавирусом и диагноз подтвердил соответствующий тест.