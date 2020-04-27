Новое "лицо" коронавируса: в США дополнили список симптомов Ковида

В США список симптомов коронавируса дополнили / pixabay.com

Коронавирус 2020 убил в мире 207 000 человек. Ученые всего мира пытаются изучить китайский коронавирус, чтобы найти его слабое место, а медицина всего мира проходит сейчас очень тяжелое испытание и пытается спасти тех, кто попал в лапы злой болезни и оказался на больничной койке.

Болезнь Ковид-19 недостаточно изучена, и ежедневно медики делятся новыми наблюдениями. В частности, обнаружены новые симптомы коронавируса.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США внесли шесть новых позиций в перечень вероятных симптомов коронавируса.

В список были добавлены озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, головная боль, воспаление в горле, а также снижение обоняния или вкуса.

На основе данных федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний в США был расширен список вероятных симптомов коронавируса.

Отметим, в то же время американцам рекомендуется незамедлительно обращаться к медикам в четырех случаях: затрудненное дыхание, боли в груди, ранее не наблюдавшаяся растерянность, синюшный цвет лица или губ.

Читайте такжеЗаболеть коронавирусом чуть-чуть: названы симптомы "легкого" Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, что на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боле в горле, пишет издание BGR.

Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании COVID-19.

Исследователи из организации UC San Diego Health узнали, что у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины.