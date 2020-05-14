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Когда больные коронавирусом наиболее заразны: вирусолог дал точный ответ

14 мая 2020, 10:53

Особое коварство коронавируса состоит в длительном инкубационном периоде.

коронавирус
Стало известно, почему ношение маски является обязательным в условиях пандемии / Фото pixabay.com

Немецкий вирусолог Кристиан Дростен, который был награжден специальной премией за выдающийся вклад в освещение ситуации вокруг пандемии COVID-19, рассказал, когда инфицированные коронавирусом люди наиболее заразны.

Ученый выступает за ношение маски во время пандемии. По его словам, данная мера предосторожности поможет предотвратить невольное распространение инфекции теми, кто уже инфицирован, но еще не знает о своей болезни, так как она протекает без симптомов, передают Факты

Профессор отметил, что в соответствии с новейшими исследованиями,  44 процента случаев заражения COVID-19, происходят до появления симптомов у носителя вируса.

"Инфицированные наиболее заразны за день до появления симптомов. При этом бо́льшая часть инфекционной активности заканчивается уже через четыре дня после появления симптомов. Если у кого-то в течение четырех дней были симптомы, он почти перестал быть заразным. А через неделю наличия симптомов он больше не заразен", — заявил Дростен.

При этом профессор уточнил, что речь в данном случае не идет о тяжелых случаях. Если у зараженного коронавирусом тяжелое течение болезни и он нуждается в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, то как раз такой пациент является наиболее заразным. Прежде всего, в зоне риска в этом случае оказывается медицинский персонал.

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Напомним, американские ученые назвали ранний симптом заболевания коронавирусом COVID-19, который может говорить о том, что болезнь будет протекать в тяжелой форме.  Речь идет об аносмии или потере обоняния. 

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