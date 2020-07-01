УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач рассказала, кто чаще всего попадает в реанимацию с COVID-19

На течение болезни влияют переохлаждение, диета и недосып.

1 июля 2020, 07:40
коронавирус
Врач-офтальмолог посоветовала, от чего стоит воздержаться во время пандемии коронавируса/ Reuters

Стресс, недосып или усталость могут стать "билетом" в реанимацию, если человек заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом рассказала врач-офтальмолог из Баку (Азербайджан) Нигяр Гусейнова со ссылкой на анестезиолога-реаниматолога Фуада Мамедова, который дежурит в реанимации с самыми тяжелыми пациентами.

"Чаще попадают в реанимацию с ухудшением состояния пациенты в анамнезе, о которых есть данные о недавнем соблюдении диет с целью похудения, или соблюдении поста или перегреве на солнце, переохлаждении (выпил холодную воду/съел мороженое - и на утро уже высокая температура и молниеносное течение болезни), стресс, недосыпание и переутомление", – написала Гусейнова в Facebook.

По словам врача на течение болезни влияют также и хронические заболевания. Но первостепенно – переохлаждение, диета и недосып.

"К чему я веду: если вы на диете или любитель мороженого – сейчас не самое подходящее время. Оставьте пока все это до лучших времен", - посоветовала Гусейнова.

Как сообщал Главред, ранее стало известно, что препараты для снижения холестерина (статины) помогают пациентам с COVID-19 легче переносить болезнь, а также уменьшают уровень смертности.

коронавирус коронавирус новости реанимация врач новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Врач рассказала, кто чаще всего попадает в реанимацию с COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:40
Врач рассказала, кто чаще всего попадает в реанимацию с COVID-19
07:36
"Главная пися королева": Maruv топлес прикрыла соски БДСМ-нарядом
07:15
Есть ли смысл в жестком карантине и какой будет вторая волна: доктор Выговская о коронавирусе в Украине
07:00
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 1 июля
06:53
Чем дуэт Порошенко и Турчинова опасен для Зеленского мнение
06:37
"Превратится в прах": Путин не сможет насладиться пожизненным правлением – астролог
06:15
Границы ЕС для украинцев могут не открыть до конца года – эксперт Видео
06:10
Коронавирус ударит по мировому рынку труда: около 740 млн человек могут остаться без работы
06:01
В моду вернулись эти несравненные платья из 50-х: фото Фото
05:56
День следователя Украины 2020 – поздравления и открытки убойные Фото
05:27
Ученые выяснили, как именно на организм влияет кофе
05:05
"Верьте тем, кто говорит о катастрофе": эколог раскрыл угрозы пожаров в Чернобыльской зоне
04:29
20 стильных вариантов укладки модной стрижки пикси 2020 - фото Фото
04:01
День архитектора – открытки и тексты причудливые и чудные Фото
02:17
02:02
Клитина в прямом эфире откровенно рассказала о своей искусственной груди Видео
01:38
Ученые рассказали, полезно ли пить много кефира
01:08
В США бьют тревогу из-за COVID-19: американцев предупредили об опасности
00:54
"Есть Путин – нет России": оппозиционер сравнил путинизм с болотом
00:19
День архитектора и следователя 2020: какой сегодня праздник 1 июля Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять