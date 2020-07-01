Врач рассказала, кто чаще всего попадает в реанимацию с COVID-19

Врач-офтальмолог посоветовала, от чего стоит воздержаться во время пандемии коронавируса/ Reuters

Стресс, недосып или усталость могут стать "билетом" в реанимацию, если человек заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом рассказала врач-офтальмолог из Баку (Азербайджан) Нигяр Гусейнова со ссылкой на анестезиолога-реаниматолога Фуада Мамедова, который дежурит в реанимации с самыми тяжелыми пациентами.

"Чаще попадают в реанимацию с ухудшением состояния пациенты в анамнезе, о которых есть данные о недавнем соблюдении диет с целью похудения, или соблюдении поста или перегреве на солнце, переохлаждении (выпил холодную воду/съел мороженое - и на утро уже высокая температура и молниеносное течение болезни), стресс, недосыпание и переутомление", – написала Гусейнова в Facebook.

По словам врача на течение болезни влияют также и хронические заболевания. Но первостепенно – переохлаждение, диета и недосып.

"К чему я веду: если вы на диете или любитель мороженого – сейчас не самое подходящее время. Оставьте пока все это до лучших времен", - посоветовала Гусейнова.

Как сообщал Главред, ранее стало известно, что препараты для снижения холестерина (статины) помогают пациентам с COVID-19 легче переносить болезнь, а также уменьшают уровень смертности.