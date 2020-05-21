Стало известно, можно ли заразиться коронавирусом в самолете

В мире якобы не было зафиксировано ни одного факта заражения COVID-19 на борту самолета / УНИАН

Многие страны подумывают о возобновлении авиасообщения. На фоне пандемии COVID-19, которая до сих пор так и утихла, актуальным остается вопрос, как не заразиться коронавирусом в самолете.

Генеральный директор авиакомпании Qantas Алан Джойс высказал свое мнение по этому поводу и заявил, что социальное дистанцирование в самолетах не нужно, поскольку из-за воздушных фильтров там "низкий риск заражения коронавирусом", передает Daily Mail.

Джойс утверждает, что в мире якобы не было зафиксировано ни одного факта заражения COVID-19 на борту воздушного судна.

В связи с этим гендиректор Qantas хочет добиться изменения мер социального дистанцирования, поскольку считает, что существует мало доказательств передачи болезни между пассажирами или членами экипажа.

"Поскольку кабина находится под давлением, 99,9% всех вирусов, всех бактерий фильтруются через фильтры медицинского уровня. Воздух из кабины отбирается каждые пять минут. Он циркулирует сверху вниз", – объяснил гендиректор авиакомпании.

"Все в самолете сидят в одном направлении с перегородкой перед ними. Медицинские заключения показывают, что существует очень низкий риск передачи COVID-19", – добавил Джойс.

Он уверен, что из мер безопасности, которые необходимы в самолетах во время пандемии, нужна лишь тщательная дезинфекция.

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Напомним, с 17 марта 2020 года в Украине был введен запрет на авиасообщение из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщал Главред, коронавирус в мире установил антирекорд - за сутки число новых случаев заражения достигло 100 тысяч, а общее число инфицированных в мире достигло 5 миллионов человек.