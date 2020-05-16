Скрытый симптом коронавируса у детей: уже скончался 3-летний мальчик

В Москве от коронавируса умер ребенок / Фото pixabay.com

COVID-19 в Москве убил трехлетнего мальчика, причем симптом коронавируса был крайне необычным.

Ребенка госпитализировали в больницу 12 мая. Как сообщает Московский комсомолец, изначально у малыша болели зубы. Врачи поставили диагноз "периостит" (воспаление челюсти).

Позже состояние ребенка резко ухудшилось. Врачам не удалось его спасти – маленький пациент скончался в Москве в ночь на субботу. Тест на коронавирус COVID-19 дал положительный результат.

Как сообщал Главред, ранее врач-инфекционист Сергей Крамарев рассказал, как дети переносят заболевание COVID-19.

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Как известно, наиболее типичными симптомами заболевания коронавирусом у детей являются высокая температура и сухой кашель. В то же время медики отмечают, что нередко у детей бывают и другие нехарактерные признаки COVID-19.

В частности, среди симптомов у детей, на которые родителям следует обратить внимание: насморк и желудочно-кишечные расстройства (диарея и рвота), которые также бывают при других острых респираторных заболеваниях.