УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Скрытый симптом коронавируса у детей: уже скончался 3-летний мальчик

16 мая 2020, 13:32

Ребенка госпитализировали, но врачи не смогли спасти юного пациента.

коронавирус, дети
В Москве от коронавируса умер ребенок / Фото pixabay.com

COVID-19 в Москве  убил трехлетнего мальчика, причем симптом коронавируса был крайне необычным.

Ребенка госпитализировали в больницу 12 мая. Как сообщает Московский комсомолец, изначально у малыша болели зубы. Врачи поставили диагноз "периостит" (воспаление челюсти).

Позже состояние ребенка резко ухудшилось. Врачам не удалось его спасти – маленький пациент скончался в Москве в ночь на субботу. Тест на коронавирус COVID-19 дал положительный результат.

Как сообщал Главред, ранее врач-инфекционист Сергей Крамарев рассказал, как дети переносят заболевание COVID-19

Читайте такжеКоронавирус у детей - как обнаружить и чем лечить

Как известно, наиболее типичными симптомами заболевания коронавирусом у детей являются высокая температура и сухой кашель. В то же время медики отмечают, что нередко у детей бывают и другие нехарактерные признаки COVID-19.

В частности, среди симптомов у детей, на которые родителям следует обратить внимание: насморк и желудочно-кишечные расстройства (диарея и рвота), которые также бывают при других острых респираторных заболеваниях.

коронавирус новости коронавирус в России новости России коронавирус симптомы
Сейчас вы просматриваете новость «Скрытый симптом коронавируса у детей: уже скончался 3-летний мальчик». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:32
Скрытый симптом коронавируса у детей: уже скончался 3-летний мальчик
13:21
В конце мая ситуация с коронавирусом в Украине изменится - ученые Видео
12:57
Что будет с курсом доллара после карантина: в НБУ дали прогноз
12:33
Исцеление от коронавируса: ученые США заявили о прорыве в борьбе с COVID-19 Видео
12:20
Когда в Киеве откроют ТРЦ: Кличко назвал условия
12:10
В моду вернулись "сильные" футболки без рукавов из 1980-х: фото Фото
11:36
Испания, подвинься: коронавирус подтянул Россию к новому рекорду Видео
11:32
COVID-19 может проявиться новой болезнью через много лет – ученые
11:12
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 16 мая
10:53
Кабмин официально смягчил условия пребывания на улице Видео
10:52
Почему нет мира на Донбассе мнение
10:30
Маки на ногтях – модный красный маникюр с маками и разные руки: фото Фото
10:23
Италия открoет границы после пандемии COVID-19: названа дата
10:20
Нардепа Дубинского не пустили на прямой эфир Савика Шустера Видео
09:44
Саакашвили сходу объявил войну МВФ мнение
09:34
Врач назвал первые симптомы COVID-19 тяжелой формы Видео
09:27
Коронавирус в Украине: уже четвертый день подряд растет число новых заражений
09:20
В моду на лето вернулись элегантные шорты из 1940-х: фото Фото
09:05
Инфекционист рассказал, как переносят COVID-19 дети и почему карантин нужно отменять Видео
08:59
Коронавирус у собак: ученые предупредили о потенциальной опасности
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять