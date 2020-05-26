Стало известно, почему врачи заражаются COVID-19

В Украине 4183 зараженных коронавирусом медиков/ Reuters

По состоянию на 26 мая в Украине заразились коронавирусом более 21,5 тысячи людей, из них 4183 - медики. Эпидемиолог, ревматолог Людмила Смолина объяснила, почему так много медицинских работников подцепили COVID-19.

По ее словам, среди причин - правильность снятия одежды, тщательность обработки не только собственного тела, но и разнообразных подручных предметов, а также честность пациентов.

"Я не могу сказать, что не хватает средств защиты. Например, Александровская больница Киева очень сильно оснащена – там просто космос. Но те врачи, которые работают ургентно в амбулаториях, которые не используют спецкостюмы, к сожалению, заражаются", - сказала Смолина в интервью украинским СМИ.

Кроме того, врач считает, что очень важно, чтобы медработники тщательно спрашивали, а пациенты честно отвечали на вопросы о том, были ли у них контакты с теми, кто вернулся из-за границы, с теми, кто болел обычными ОРВИ или с симптомами, похожими на ОРВИ.

"Но пациент часто врет. Или он не осведомлен, что контактировал с больным коронавирусом, или сознательно скрывает это. Честность пациентов тоже нужна", - резюмировала медик.

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Как сообщал Главред, ранее эпидемиолог, ревматолог Людмила Смолина объяснила, какой тест на COVID-19 является наиболее достоверным. Кроме того Смолина объяснила, в чем может быть причина высокой смертности от китайского вируса среди молодежи.