Жуткая цифра: стало известно, сколько лет жизни "крадет" коронавирус

Коронавирус убивает не только больных, но и молодых и здоровых / Фото pixabay.com

Cотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга подсчитали, на сколько сокращает жизнь коронавирус, который заразил уже более 2,7 миллиона людей во всем мире.

В частности, выяснилось, что мужчины из-за вируса умирают в среднем на 13 лет раньше, а женщины – на 11 лет раньше, пишет Daily Mail.

Ученые подчеркнули, что инфекция губит не только больных людей, но и молодых и здоровых.

"В то время как СМИ сосредотачивают свое внимание на влиянии коронавируса на "людей с сопутствующими заболеваниями", поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса", – отметил Дэвид Макаллистер, ученый из Университета Глазго.

Напомним, украинский ученый-биохимик Сергей Комиссаренко считает, что страны с наибольшим количеством населения уже переболели COVID-19. При этом, по его прогнозу, коронавирус после пика на Западе накинется на Индию, страны Африки, также затронет Индонезию и Нигерию.