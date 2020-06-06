Темпы распространения коронавируса в мире увеличились

Коронавирус стал более активным / pixabay.com

Коронавирус в мире убил 398 244 человек по состоянию на 7:00 утра субботы, 6 июня, всего выявили 6 850 236 случаев заражения китайским коронавирусом. Темпы распространения коронавируса в мире ускорились.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в первую неделю мая ежедневно регистрировалось около 86 тысяч новых случаев инфицирования. Однако за последнюю неделю этот показатель резко вырос и теперь составляет примерно 114 тысяч случаев за сутки.

Подобный всплеск заражаемости обусловлен большим приростом в странах, наиболее сильно пострадавших от коронавируса — Индии, России и государствах Южной Америки.

В то же время статистика смертности от COVID-19 начала идти на спад. Так, максимальный показатель был зафиксирован 16 апреля — тогда зарегистрировали 1,35 смерти на один миллион человек. В настоящее время уровень смертности упал вдвое и составляет 0,67. Ежедневное число смертей сократилось до 4,3 тысячи против 5,1 тысячи в начале мая.

Читайте такжеCOVID-19 теряет силу: итальянские врачи заявили об исчезновении коронавирусаНапомним, ранее известный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато заявил, что вероятность второй волны коронавируса составляет около 90%.

"Вероятность второй волны заражений новым типом коронавирусной инфекции – большая, около 90%, то есть почти наверняка. Более того, если второй волны не произойдет, будем считать, что нам повезло", - сказал Сато.

По его мнению, определить момент, когда произойдет новая вспышка, сложно. Большая вероятность, что это случиться осенью или зимой, но вторая волна может произойти уже летом.