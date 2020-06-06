УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Темпы распространения коронавируса в мире увеличились

6 июня 2020, 09:44

Всплеск заражаемости обусловлен большим приростом в странах, наиболее сильно пострадавших от коронавируса — Индии, России и государствах Южной Америки.

коронавирус
Коронавирус стал более активным / pixabay.com

Коронавирус в мире убил 398 244 человек по состоянию на 7:00 утра субботы, 6 июня, всего выявили 6 850 236 случаев заражения китайским коронавирусом. Темпы распространения коронавируса в мире ускорились.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в первую неделю мая ежедневно регистрировалось около 86 тысяч новых случаев инфицирования. Однако за последнюю неделю этот показатель резко вырос и теперь составляет примерно 114 тысяч случаев за сутки.

Подобный всплеск заражаемости обусловлен большим приростом в странах, наиболее сильно пострадавших от коронавируса — Индии, России и государствах Южной Америки.

В то же время статистика смертности от COVID-19 начала идти на спад. Так, максимальный показатель был зафиксирован 16 апреля — тогда зарегистрировали 1,35 смерти на один миллион человек. В настоящее время уровень смертности упал вдвое и составляет 0,67. Ежедневное число смертей сократилось до 4,3 тысячи против 5,1 тысячи в начале мая.

Читайте такжеCOVID-19 теряет силу: итальянские врачи заявили об исчезновении коронавирусаНапомним, ранее известный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато заявил, что вероятность второй волны коронавируса составляет около 90%.

"Вероятность второй волны заражений новым типом коронавирусной инфекции – большая, около 90%, то есть почти наверняка. Более того, если второй волны не произойдет, будем считать, что нам повезло", - сказал Сато.

По его мнению, определить момент, когда произойдет новая вспышка, сложно. Большая вероятность, что это случиться осенью или зимой, но вторая волна может произойти уже летом.

коронавирус новости коронавирус китайский коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Темпы распространения коронавируса в мире увеличились». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:33
Легкое меню на Троицу 2020: простые рецепты
10:24
Возвращение Реброва в Динамо: агент дал неожиданный ответ
09:56
Заковали в наручники и жестоко избили: в Тернополе копам объявлено подозрение Видео
09:53
Когда Аваков уйдет в отставку мнение
09:44
Темпы распространения коронавируса в мире увеличились Видео
09:25
Главный соперник Трампа на выборах президента США заручился поддержкой демократов Видео
08:58
В Минздраве запретили открывать детские лагеря: названа причина Видео
08:41
Коронавирус в Украине опять напакостил – в стране более 26 тысяч больных Видео
08:40
Коронавирус еще раз доказал, что ВОЗ - террористическая организация мнение
08:02
Станет более смертоносным: инфекционист из Японии предсказал вторую волну коронавируса Видео
07:47
Открытки с Троицей и добрые поздравления на словах
07:30
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 6 июня Видео
07:16
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 июня: исполнение заветной мечты и вредительство Видео
07:14
"Ни стыда ни совети": ведущая Дом-2 показала грудь на провокационном фото
06:54
Украина и оккупированный Донбасс отдаляются друг от друга до точки невозврата мнение
06:31
Третье обретение главы Иоанна Предтечи – что нельзя делать, а что надо
06:02
День журналиста – поздравления и красивые открытки Фото
05:26
Ученые рассказали, кто в два раза чаще умирает от COVID-19
04:55
"Апокалипсис впереди": раскрыты подробности возможной глобальной катастрофы
04:27
Стремительное распространение COVID-19: ученый дал тревожный прогноз Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять