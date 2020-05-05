Трамп пообещал миру правду о происхождении коронавируса

Трамп пообещал миру правду о коронавирусе / Reuters

Коронавирус в США убил 70 тысяч человек. Сверхдержава оказалась главной целью опасной болезни. В Штатах выявили рекордное количество случаев заражения – китайский коронавирус подцепили 1,2 миллиона человек.

В то же время США стали первыми инициировать расследование по поводу того, откуда взялся коронавирус 2020. Уже неоднократно в сторону Китая из Америки летят камни.

В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки через некоторое время сообщат детали происхождения коронавируса.

По его словам, главный инфекционист США Энтони Фаучи даст показания перед коллегией в Сенате. Он также добавил, что Китай должен был сообщить США о коронавирусе, и отметил, что не обсуждал еще данный вопрос с главой КНР Си Цзиньпином.

"В течение некоторого периода времени США будут сообщать весьма определенно о происхождении вируса", - добавил Трамп, передает Reuters.

Читайте такжеКитай уничтожал данные о коронавирусе и затыкал рот врачам - СМИНапомним, ранее секретные службы США пришли к выводу, что в январе Китай скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.

По данным американских разведчиков, власти Китая в январе сократили экспорт и увеличили импорт медицинских товаров и попытались скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.

Параллельно, в течении большей части января, КНР скрывала от Всемирной организации здравоохранения высокую степень заразности коронавируса, чтобы выиграть время на закупки.