Коронавирус вцепился в детей: врачи забили тревогу из-за жуткого синдрома

У детей на фоне Ковида появился жуткий синдром / Фото: REUTERS

Коронавирус 2020 не щадит никого. Если еще несколько месяцев назад врачи говорили о том, что пожилые люди с хроническими заболеваниями – это и есть главная цель Ковида, то сегодня уверенно можно сказать, что коронавирус атакует всех, и детей в том числе.

Отметим, по состоянию на 27 апреля китайский коронавирус в мире диагностировали у 3 007 194 человек. Жертвами злой болезни Ковид-19 стали 207 265 человек.

При этом количество зараженных детей начало стремительно увеличиваться.

Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии разослали врачам экстренное предупреждение о резком росте количества детей, попадающих в реанимацию с новым загадочным воспалительным синдромом, связанным с коронавирусом.

Врачи особо подчеркнули, что тесты некоторых детей на Ковид-19 показывают отрицательный результат, хотя в то же время у другой части детей они положительные.

Точная природа синдрома пока не определена - медики считают, что он может быть также вызван инфекцией, которая появилась на фоне коронавируса.

"Растет беспокойство по поводу того, что у детей в Великобритании возникает воспалительный синдром, связанный с Covid-19, или с этими случаями может быть связан другой, пока не идентифицированный, инфекционный патоген", - сказано в сообщении на сайте HSJ.

Кроме того, врачи уточнили, что "воспалительное состояние" имеет признаки токсического шока, показатели анализов крови как при тяжелом течении COVID-19, проявления, сходные с болезнью Кавасаки, проблемы с сердцем.

Отметим, болезнь Кавасаки – это васкулит, иногда с вовлечением коронарных артерий, обычно наблюдается у младенцев и детей в возрасте 1–8 лет. Характеризуется длительной лихорадкой, экзантемой, конъюнктивитом, воспалением слизистых оболочек и лимфаденопатией.

Читайте такжеПочему коронавирус бессилен перед детьми: вирусолог рассказал о "суперзащите"Напомним, ранее сообщалось, наиболее типичными симптомами заболевания коронавирусом у детей являются высокая температура и сухой кашель.

В то же время медики отмечают, что нередко у детей бывают и другие нехарактерные признаки COVID-19.

Среди симптомов у детей, на которые родителям следует обратить внимание: насморк и желудочно-кишечные расстройства (диарея и рвота), которые также бывают при других острых респираторных заболеваниях.