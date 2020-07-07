Названы новые симптомы коронавируса

Коронавирус поражает полость рта / Reuters

Ученые из Бразилии назвали новые симптомы коронавируса, который заразил уже 11,6 миллиона человек во всем мире по состоянию на вторник, 7 июля.

По данным исследователей, COVID-19 поражает полость рта, вызывая ряд симптомов, пишет International Journal of Infectious Diseases.

В частности, китайский коронавирус может провоцировать:

потерю вкуса;

кандидоз;

точечные кровоизлияния;

травматические язвы и другие разнообразные воспалительные процессы на языке и слизистых оболочках.

Медики из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета пояснили, что такие симптомы проявляются из-за ухудшения здоровья и ослабленного вирусом организма. Также иммунитет может снижаться из-за применения лекарств, таких как антибиотики.

Ученые рекомендуют внести осмотр стоматологом в список необходимых исследований при СOVID-19. Как пример они привели данные пожилого мужчины, который заразился COVID-19. На 24-й день после обращения в больницу у него образовались жёлтые язвы во рту и глубокие трещины.

Отмечается также, что после выздоровления некоторые пациенты жаловались, что ощущение вкуса к ним так и не вернулось. Кроме того у пациентов фиксировалось повышенное содержание сахара и жиров в крови.

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Напомним, ранее сообщалось, что на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боли в горле.