Человечеству придется пережить еще один коронавирус - ученые

Ученые анонсировали новый коронавирус / Reuters

Коронавирус 2020, который убил в мире 537 тысяч человек по состоянию на 7 июля, стал самым большим испытанием для человечества за последние 100 лет. Но не последним. Сингапурские ученые заявили, что в ближайшее десятилетие на планете появится новый коронавирус, который будет передаваться от животного к человеку.

Об этом заявил руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьф, пишет The Straits Times.

"Абсолютно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса", - Ван Линьф.

По его словам, еще не известно, когда точно это произойдет и насколько серьезной будет вспышка. Однако ученые серьезно обеспокоены, что SARS-CoV-2 может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время - в обратном направлении.

При этом, по мнению профессора, опасной является ситуация в Южной Америке, где только в Бразилии количество инфицированных превышает 1,6 млн человек.

По его словам, "наиболее пессимистичной выглядит возможность обратного заражения летучих мышей, которые живут во многих местах".

А заместитель руководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура Алекс Кук сообщил, что в настоящее время реальное число инфицированных коронавирусом может быть в 10 раз выше официальных показателей.

Читайте такжеШальная прибыль: журналисты узнали, кто в Украине зарабатывает на коронавирусеНапомним, ранее британский ученый Майкл Грегор заявил, что новый потенциальный источник пандемии - птицефабрики, где по всему миру содержатся миллионы кур.

Следующая пандемия, по мнению ученого, будет вызвана новым видом гриппа, которым человека заразят куры.

На эту тему Грегор выпустил книгу, снабженную тремя с половиной тысячами ссылок на научные исследования. Нынешнюю пандемию коронавируса по сравнению с потенциальной опасностью, исходящей от бройлеров, ученый считает "легкой репетицией на двоечку", пишет Dailymail.



