УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Человечеству придется пережить еще один коронавирус - ученые

Исследователи пока не могут сказать, насколько серьезной будет новая вспышка.

7 июля 2020, 13:02

коронавирус
Ученые анонсировали новый коронавирус / Reuters

Коронавирус 2020, который убил в мире 537 тысяч человек по состоянию на 7 июля, стал самым большим испытанием для человечества за последние 100 лет. Но не последним. Сингапурские ученые заявили, что в ближайшее десятилетие на планете появится новый коронавирус, который будет передаваться от животного к человеку.

Об этом заявил руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьф, пишет The Straits Times.

"Абсолютно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса", - Ван Линьф.

По его словам, еще не известно, когда точно это произойдет и насколько серьезной будет вспышка. Однако ученые серьезно обеспокоены, что SARS-CoV-2 может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время - в обратном направлении.

При этом, по мнению профессора, опасной является ситуация в Южной Америке, где только в Бразилии количество инфицированных превышает 1,6 млн человек.

По его словам, "наиболее пессимистичной выглядит возможность обратного заражения летучих мышей, которые живут во многих местах".

А заместитель руководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура Алекс Кук сообщил, что в настоящее время реальное число инфицированных коронавирусом может быть в 10 раз выше официальных показателей.

Читайте такжеШальная прибыль: журналисты узнали, кто в Украине зарабатывает на коронавирусеНапомним, ранее британский ученый Майкл Грегор заявил, что новый потенциальный источник пандемии - птицефабрики, где по всему миру содержатся миллионы кур.

Следующая пандемия, по мнению ученого, будет вызвана новым видом гриппа, которым человека заразят куры.

На эту тему Грегор выпустил книгу, снабженную тремя с половиной тысячами ссылок на научные исследования. Нынешнюю пандемию коронавируса по сравнению с потенциальной опасностью, исходящей от бройлеров, ученый считает "легкой репетицией на двоечку", пишет Dailymail.


коронавирус коронавирус новости исследования
Сейчас вы просматриваете новость «Человечеству придется пережить еще один коронавирус - ученые». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:18
Поздравлял ли Порошенко Путина с Днем России: в чем суть скандала лидера ЕС с Верещук
13:02
Человечеству придется пережить еще один коронавирус - ученые Видео
13:01
Опимах отдал государственное месторождение частной структуре – журналист
12:54
Старгерл продлили на 2 сезон на другом канале
12:28
Там властвует коронавирус: Минздрав обновил список стран "красной зоны" Видео
12:17
Елена-Кристина Лебедь призналась, что навсегда изменило ее жизнь
12:12
Лидер BLM назвала белых недочеловеками с генетическими эффектами
11:55
Зараженных COVID-19 может быть намного больше: ученые сделали заявление и назвали причину
11:45
Женьшень: названы 7 супер преимуществ для здоровья
11:43
Украину зальет дождями: синоптик дал аномальный прогноз
11:36
Избранные для Европы: Кулеба назвал категории украинцев, для которых ЕС открыт Видео
11:25
Начался чат с экспертом-международником Илией Кусой
11:24
Мадонна топлес показала грудь и свела поклонников с ума
10:54
Ситуация с COVID-19 в Украине: Минздрав готовится ко второй волне коронавируса
10:52
Мир стал меньше: названы 23 страны, куда пускают украинцев Видео
10:50
Названы новые симптомы коронавируса
10:35
Адвокат Ефремова 3 раза лишался лицензии и готов остаться без нее 4 раз
10:19
Зеленский начал подготовку ко вторжению России мнение
10:16
Ждать придется долго: Евросоюз рассматривает три сценария открытия границ Видео
10:12
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 7 июля
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять