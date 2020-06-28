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Коронавирус атакует организм, как рак - новое открытие ученых

Для борьбы с COVID-19 можно использовать препараты, большинство из которых были разработаны для лечения рака, убеждены ученые.

28 июня 2020, 06:34

коронавирус
Коронавирус похож на рак / pixabay.com

Коронавирус 2020 стал настоящим вызовом для мировой науки и медицины. Специалисты во всем мире пытаются найти слабое место коронавируса и изобрести противоядие. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, способен протянуть от пораженных клеток нити, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться по организму.

Об этом пишет Financial Times.

"Есть длинные нити, которые пробивают отверстия в других клетках, и вирус проходит через трубу от клетки к клетке", - объяснил профессор Неван Кроган, который руководил проектом.

"Наша гипотеза состоит в том, что они ускоряют заражение", - сказал профессор о "грязных и зловещих" щупальцах.

По словам ученых, большинство вирусов не вызывают заражения этих щупалец в инфицированных клетках. Способность заражать другие клетки таким способом отличает SARS-CoV-2 от других типов вирусов, вызывающих такие заболевания как ВИЧ-инфекция или оспа.

Благодаря открытию ученые пришли к выводу, что для борьбы с COVID-19 можно использовать препараты, большинство из которых были разработаны для лечения рака.

"Абсолютно логично, что противоопухолевые препараты и противовирусный эффект совпадают", - сказал профессор Корган.

По информации, ученые провели эксперименты на клетках почек африканских зеленых мартышек, которые ранее были заражены вирусом. Затем лекарства испытали на клетках легких человека.Одним из таких препаратов стал тайваньский силмитасертиб.

Всего же к лекарствам, способным помочь в борьбе с COVID-19, ученые отнесли семь препаратов, в том числе гилтеритиниб (Xospata) японской компании Astellas Pharma, который ранее одобрило Управление по контролю за продуктами и лекарствами США для лечения пациентов с лейкемией.

Отметим, что подробности исследования и его результаты должны быть опубликованы в медицинском журнале Cell в ближайшее время.

Читайте такжеУченые назвали болезни, которые начинаются после COVID-19Напомним, ранее сообщалось, группа крови может играть ключевую роль в том, насколько тяжело протекает заболевание, вызванное коронавирусом. К такому выводу пришли ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.

Результаты исследований опубликованы на сайте medRxiv, а также процитированы в публикации престижного медицинского журнала The New England Journal of Medicine.

Согласно выводам исследователей, наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (II), тогда как наименьший риск тяжелого заболевания - у носителей группы O (I). Для остальных групп крови, то есть В (III) и AB (IV) риск тяжелой болезни меньше, чем для A, но больше, чем для O.

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