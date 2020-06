Коронавирус атакует организм, как рак - новое открытие ученых

Коронавирус похож на рак / pixabay.com

Коронавирус 2020 стал настоящим вызовом для мировой науки и медицины. Специалисты во всем мире пытаются найти слабое место коронавируса и изобрести противоядие. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, способен протянуть от пораженных клеток нити, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться по организму.

Об этом пишет Financial Times.

"Есть длинные нити, которые пробивают отверстия в других клетках, и вирус проходит через трубу от клетки к клетке", - объяснил профессор Неван Кроган, который руководил проектом.

"Наша гипотеза состоит в том, что они ускоряют заражение", - сказал профессор о "грязных и зловещих" щупальцах.

По словам ученых, большинство вирусов не вызывают заражения этих щупалец в инфицированных клетках. Способность заражать другие клетки таким способом отличает SARS-CoV-2 от других типов вирусов, вызывающих такие заболевания как ВИЧ-инфекция или оспа.

Благодаря открытию ученые пришли к выводу, что для борьбы с COVID-19 можно использовать препараты, большинство из которых были разработаны для лечения рака.

"Абсолютно логично, что противоопухолевые препараты и противовирусный эффект совпадают", - сказал профессор Корган.

По информации, ученые провели эксперименты на клетках почек африканских зеленых мартышек, которые ранее были заражены вирусом. Затем лекарства испытали на клетках легких человека.Одним из таких препаратов стал тайваньский силмитасертиб.

Всего же к лекарствам, способным помочь в борьбе с COVID-19, ученые отнесли семь препаратов, в том числе гилтеритиниб (Xospata) японской компании Astellas Pharma, который ранее одобрило Управление по контролю за продуктами и лекарствами США для лечения пациентов с лейкемией.

Отметим, что подробности исследования и его результаты должны быть опубликованы в медицинском журнале Cell в ближайшее время.

