Ученые из США научились выявлять COVID-19 без тестов

Мелатонин снижает риск получения положительного результата тестирования на COVID-19 / Фото pixabay.com

Американские ученые из Кливлендской клиники научились предсказывать вероятность заражения коронавирусом и даже диагностировать его без проведения тестирования.

Оказалось, что на риск заражения COVID-19 могут повлиять лекарства, которые принимали пациенты, а также наличие вакцинации от тех или иных заболеваний. Результаты исследования обнародовал журнал Chest.

В публикации говорится, что ученые проанализировали истории болезни около 12 тыс. людей с COVID-19. В итоге им удалось вывести закономерности эффективной защиты от коронавируса.

В частности, врачи пришли к выводу, что существует 16 лекарств и три комбинации медикаментов, которые могут демонстрировать положительный результат при лечении и профилактике коронавируса.

"Например, наши исследования показали, что мелатонин снижает риск получения положительного результата тестирования на COVID-19", – рассказал руководитель исследования доктор Майкл Каттан.

Кроме того, выяснилось, что пациенты, которые получали пневмококковую вакцину и вакцину против гриппа, имеют меньшие шансы заразиться коронавирусом, чем те, кто не был вакцинирован. Исследователи уточнили, что данная закономерность еще требует детальной проверки.

"Наши выводы подтвердили несколько факторов риска, например, что пожилые мужчины более других социальных групп подвержены заболеванию коронавируса", – добавил доктор Каттан.

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Как сообщал Главред, ранее доктор, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова объяснила, какие тесты на коронавирус являются достоверными.