УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ученые из США выяснили, почему COVID-19 убивает

1 июня 2020, 07:48

Исследователи из Нью-Йорка разобрались, как коронавирус губительно действует на организм человека.

коронавирус
Коронавирус поражает не только легкие / pixabay.com

Вирус SARS-COV-2, вызывающий опасную болезнь COVID-19, поражает не только ткани легких, но и эндотелий, который выстилает кровеносные сосуды. Именно это и является причиной тяжелого течения коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые из США.

Патологоанатомы одной из больниц в Нью-Йорке провели 90 вскрытий жертв COVID-19. Они уже изучили образцы более 67 погибших от коронавируса человек и выяснили, что в основе аномалий свертывания и гипоксии, наблюдаемой при тяжелом протекании болезни, является поражение сосудов коронавирусом. По этой причине у некоторых пациентов с COVID-19 развивалась полиорганная недостаточность, которая часто приводила к смерти.

"Доказательства, которые мы получили в результате нашего посмертного анализа, помогают выяснить механизмы, лежащие в основе некоторых клинических симптомов, наблюдаемых врачами, которые лечат пациентов с COVID-19, включая тромбоэмболию и психоневрологические расстройства", – цитирует Medical Xpress автора исследования Клэр Брайс.

Читайте такжеНе только легкие: названы новые очаги размножения коронавируса в организмеЧто касается легких, которые коронавирус поражает прежде всего, то этот орган во всех случаях имел диффузное повреждение альвеол. В них происходит обмен кислородом и углекислым газом с кровью. Повреждение альвеол является типичным признаком клинического острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS).

Как сообщал Главред, ранее стало известно, что китайский коронавирус поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – сердце, почки, печень. Врачи предупредили, что инфекция может распространяться через слизистые оболочки от носа и до прямой кишки.

коронавирус коронавирус новости ученые новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые из США выяснили, почему COVID-19 убивает». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:40
В США началась гражданская война, которая закончится их распадом
08:33
"Майдан" в США из-за убийства темнокожего: полиция задержала 4 тысячи протестующих Видео
08:25
Российский политик назвал два способа смещения Путина с поста
07:48
Ученые из США выяснили, почему COVID-19 убивает
07:07
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 1 июня
06:54
Удар коронавируса: что происходит на рынке недвижимости мнение
05:56
Окрашивание волос хной – плюсы, минусы и почему ее ненавидят парикмахеры Фото
05:40
С первым днем лета – картинки, гиф и пожелания в прозе и стихах
05:11
Катастрофа неизбежна: эксперт спрогнозировал результаты встречи Зеленского и Путина
04:36
Фатальная ошибка: известный ученый разгромил карантинные ограничения
04:02
Идеальный вариант: женские сумки, которые никогда не выйдут из моды Фото
03:14
Вселенская родительская суббота – как надо поминать перед Троицей 2020
02:17
С Днем защиты детей 2020 – картинки, гиф и добрые стихи и проза
01:58
В Украине стартовала автоматическая фиксация нарушений ПДД: первый штраф Фото
01:35
Эксперт назвал реальное число жертв COVID-19 в России
00:53
Кравчук рассказал, сколько Украине стоил отказ от ядерного оружия
00:31
С дистанцией и без массажа: МОЗ обнародовало смягчение карантина для фитнес-залов и бассейнов Видео
00:19
День защиты детей 2020 и первый день лета: какой праздник 1 июня
31 мая, воскресенье
23:40
Во Львове рухнул балкон с людьми: много пострадавших
23:20
"Утечка секрета и распад семьи": астролог назвал непрушников июня
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять