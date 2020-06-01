Ученые из США выяснили, почему COVID-19 убивает

Коронавирус поражает не только легкие / pixabay.com

Вирус SARS-COV-2, вызывающий опасную болезнь COVID-19, поражает не только ткани легких, но и эндотелий, который выстилает кровеносные сосуды. Именно это и является причиной тяжелого течения коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые из США.

Патологоанатомы одной из больниц в Нью-Йорке провели 90 вскрытий жертв COVID-19. Они уже изучили образцы более 67 погибших от коронавируса человек и выяснили, что в основе аномалий свертывания и гипоксии, наблюдаемой при тяжелом протекании болезни, является поражение сосудов коронавирусом. По этой причине у некоторых пациентов с COVID-19 развивалась полиорганная недостаточность, которая часто приводила к смерти.

"Доказательства, которые мы получили в результате нашего посмертного анализа, помогают выяснить механизмы, лежащие в основе некоторых клинических симптомов, наблюдаемых врачами, которые лечат пациентов с COVID-19, включая тромбоэмболию и психоневрологические расстройства", – цитирует Medical Xpress автора исследования Клэр Брайс.

Читайте такжеНе только легкие: названы новые очаги размножения коронавируса в организмеЧто касается легких, которые коронавирус поражает прежде всего, то этот орган во всех случаях имел диффузное повреждение альвеол. В них происходит обмен кислородом и углекислым газом с кровью. Повреждение альвеол является типичным признаком клинического острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS).

Как сообщал Главред, ранее стало известно, что китайский коронавирус поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – сердце, почки, печень. Врачи предупредили, что инфекция может распространяться через слизистые оболочки от носа и до прямой кишки.