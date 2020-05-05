Атакует вирус и может его убить: в Израиле нашли лекарство от коронавируса

В Израиле нашли лекарство от коронавируса / pixabay.com

Коронавирус в мире убил чудовищное количество человек – жертвами лютой заразы по состоянию на 5 мая уже стали 252 000 человек. В то же время число зараженных увеличивается со скоростью света – официально в 185 странах выявили 3 646 000 случаев заражения Ковидом.

Мировая наука и медицина пытаются найти чудо-пилюлю, которая сможет нейтрализовать китайский коронавирус.

Коронавирус 2020 стал больным местом человечества, ведь экономики многих стран остановились и миллионы человек стали безработными.

Как известно, вакцину пока не изобрели, а лечение – симптоматическое и экспериментальное.

В то же время ученые Израиля заявили о серьезном прорыве в разработке средств лечения коронавируса нового типа.

Как сообщает издание Yedioth Ahronoth, об оптимистичных результатах исследований сообщили эксперты Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона. Соответствующий доклад в понедельник, 4 мая, был представлен министру обороны страны Нафтали Беннету.

"Министру обороны Израиля Нафтали Беннету во время его визита в Израильский институт биологических исследований было представлено значительное достижение в поиске средства от COVID-19... Речь идет о моноклональном антителе, которое атакует вирус и может его нейтрализовать в теле пациента", - сообщает издание.

По словам ученых, стадия разработки антитела группой исследователей уже пройдена.

"Теперь необходимо запатентовать лекарственное вещество и связаться с международными фармкомпаниями, способными производить его в коммерческих объемах", - подчеркнули эксперты.

Читайте такжеРоссийское чудо: стало известно, почему коронавирус щадит россиянНапомним, ранее в Соединенных Штатах Америки официально начали лечить коронавирус препаратом от Эболы – в стране одобрили использование первого лекарственного средства, которое помогает пациентам с Covid-19 быстрее выздоравливать.

По информации, "Ремдесивир" ранее использовали для лечения пациентов с лихорадкой Эбола. Ученые обратили внимание, что этот медпрепарат сокращает время выздоровления от коронавируса на 31%, или в среднем на 4 дня для госпитализированных пациентов.