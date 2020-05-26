Ученые Китая подтвердили новый способ заражения коронавирусом

Коронавирус обнаружили в образцах кала / pixabay.com

Китайские ученые подтвердили еще один способ заражения китайским коронавирусом COVID-19, который инфицировал уже 5,5 миллиона человек во всем мире.

В частности, исследователи выделили живой штамп SARS-CoV-2 из отходов жизнедеятельности пациентов, зараженных COVID-19.

В научной статье, опубликованной в Emerging Infectious Diseases, говорится о случае инфицирования коронавирусом 78-летнего жителя города Ухань. Отмечается, что 17 января его госпитализировали в больницу с лихорадкой, кашлем и аномальным результатом компьютерной томографии грудной клетки. 22 января пациента поместили на аппарат ИВЛ, но почти через месяц тот скончался.

Результаты анализов показали, что в образцах кала, собранных с 27 января по 7 февраля, присутствовал коронавирус. При этом в фекалиях содержалось больше вирусной РНК, чем в респираторных мазках.

Ученым также удалось выделить живой вирус из двух образцов отходов жизнедеятельности, собранных у других больных. Таким образом, китайские ученые пришли к выводу, что коронавирусом можно заразиться фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем.

Также отмечается, что похожим способом заразились жители одного из домов в Гонконге во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.

Напомним, ранее в ВОЗ опровергли передачу коронавируса фекально-оральным путем.

Как сообщал Главред, ученые из китайского города Ухань, который был очагом распространения COVID-19, выяснили, что коронавирус может распространяться по всем этажам медучереждения – он переносится на обуви медицинского персонала.