Нехватка витамина бьет наповал: ученые нашли новую опасность Covid-19

Ученые нашли новую опасность Covid-19 / pixabay.com

Ученые назвали еще один фактор, который может стать причиной преждевременной смерти из-за коронавируса.

Как утверждают специалисты из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, нехватка витамина D является одним из условий, увеличивающих смертность от Covid-19.

При этом доказано существование обратной зависимость между уровнем витамина D и смертностью от коронавируса.

К таким результатам пришли исследователи, изучавшие уровни витамина D в 20 европейских государствах, пишет Research Square.

В материале также говорится о том, что нехватка витамина D наблюдается у пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами болезни.

Читайте такжеЗащита от коронавируса: ученый назвал уничтожающие Covid-19 вакцины

Напомним, ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский напомнил простое правило, которое является эффективным для профилактики заболевания коронавирусом.