Нехватка витамина бьет наповал: ученые нашли новую опасность Covid-19

Существует обратная зависимость между уровнем витамина D и смертностью от коронавируса.
Ученые назвали еще один фактор, который может стать причиной преждевременной смерти из-за коронавируса.
Как утверждают специалисты из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, нехватка витамина D является одним из условий, увеличивающих смертность от Covid-19.
При этом доказано существование обратной зависимость между уровнем витамина D и смертностью от коронавируса.
К таким результатам пришли исследователи, изучавшие уровни витамина D в 20 европейских государствах, пишет Research Square.
В материале также говорится о том, что нехватка витамина D наблюдается у пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами болезни.
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Напомним, ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский напомнил простое правило, которое является эффективным для профилактики заболевания коронавирусом.