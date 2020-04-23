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Ученые нашли новый очаг коронавируса в теле человека

23 апреля 2020, 07:40

Ученые советуют не прикасаться к глазам грязными руками.

маска, коронавирус
Коронавирус может вызывать конъюнктивит / Фото pixabay.com

По мере изучения нового коронавируса COVID-19 ученые узнают о болезни все больше и больше. В частности, выяснилось, что даже после удаления вируса из дыхательных путей человека, инфекция может еще долго сохраняться в глазах.

Исследователи изучили случаи заражения в Китае и Испании и выяснили, что после успешного лечения частицы коронавирусной инфекции были обнаружены у пациентов в глазах, передает DailyTimes. Причем РНК вируса SARS-CoV-2 была выделена в глазных мазках спустя несколько дней после того, как анализы показали ее отсутствие в пробах из носа.

При этом уточняется, что свидетельств, подтверждающих свойство коронавирусной инфекции распространяться через глаза, в настоящее время очень мало.

Как можно подхватить коронавирус через глаза

  • Если зараженный человек чихает или кашляет рядом со здоровым, а капли влаги падают на глаза. Затем вирус перемещается по дыхательным путям в легкие.
  • Если человек касается загрязненной поверхности, а затем трет глаза грязными руками.

"Нам еще предстоит узнать о влиянии вируса на глаза, однако некоторые исследования уже показали, что он может вызывать конъюнктивит", – резюмировали авторы исследования.

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Напомним, ранее выяснилось, что дезинфекция рук антисептиком не является панацеей от заражения коронавирусом. Более того,  чрезмерное или неправильное использование антисептиков может привести к устойчивости бактерий к противовирусным препаратам и даже к мутациям COVID-19.

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